Вудбридж раскритиковал Медведева за поведение в матче US Open с де Минауром

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Тодд Вудбридж осуждает россиянина Даниила Медведева за его поведение в матче 1/8 финала US Open с австралийцем Алексом де Минауром (2:6, 6:4, 6:1, 6:2).

Медведев после проигранного первого сета покинул корт на длительное время. Также он делал перерыв между геймами и получал медицинскую помощь.

«Это странная ситуация в матче. Сет длится 31 минуту, Медведев уходит с корта, забрав с собой всю сумку... Зачем так надолго уходить с корта? Это не туалетный перерыв, он что, полностью переодевается? Разве это не должно быть в определенное время? Я думаю, что наш спорт действительно должен что-то сделать с этими переодеваниями. Этого не должно быть, я умоляю наших чиновников вмешаться и прекратить все это, потому что это изменения в динамике матчей, которых быть не должно. Это не очень хорошо телекомментаторов. Это такая раздражающая часть игры. Ему [Медведеву] все сходит с рук», — приводит слова Вудбриджа Nine.com.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублевым.