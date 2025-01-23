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Сегодня, 08:42

Дерепаско вылетел с юниорского Australian Open

Камила Абдурахманова
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Российский теннисист Тимофей Дерепаско уступил американцу Бенджамину Уиллуэрту в четвертьфинале Australian Open со счетом 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 21 минуту. Уиллуэрт сделал 6 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. 18-летний Дерепаско выполнил 5 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из четырех брейк-пойнтов.

В полуфинале Уиллуэрту предстоит сыграть с победителем матча между Джеггером Личем из США и Виллиамом Винсигуэррой из Швеции.

Теннис
Australian Open
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