Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:48

Тим заявил, что ему сложно обыграть Рублева даже полностью здоровым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Австрийский теннисист Доминик Тим высказался о поражении от россиянина Андрея Рублева (3:6, 4:6, 2:6) в первом круге Australian Open.

«У меня возникла проблема с мышцами живота или ребрами. Во втором сете я подавал, солнце светило очень ярко, мне пришлось изменить подброс — и я что-то дернул. Физио сказал, что с ребрами все в порядке, что это просто небольшое воспаление или растяжение. Конечно, момент был неудачный. Мне стало сложно подавать. И против такого соперника, как Андрей, было тяжело закончить матч успешно. Но, если честно, мне кажется, что я пока что не могу обыграть Рублева даже полностью здоровым. Он входит в топ-5 посева. Мне и так было очень сложно его обыграть, а с травмой — почти невозможно. Сейчас я надеюсь, что смогу решить свою главную задачу и в этом году буду выходить на игроков топ-10 и топ-5 с уверенностью, что я могу победить», — сказал Тим на пресс-конференции.

Во втором круге турнира Рублев встретится с победителем матча Макс Перселл (Австралия, Q) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Доминик Тим
0
Читайте также
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
«Коммерсант» узнал о рекомендации для чиновников и депутатов отдыхать в РФ
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Врач назвала правила измерения артериального давления
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кецманович проиграл 154-й ракетке мира в первом круге Australian Open

Карреньо Буста обыграл Качина и вышел во второй круг Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости