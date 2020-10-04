Тим за три с половиной часа победил 239-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал Roland Garros

Австриец Доминик Тим пробился в четвертьфинал Roland Garros. В матче четвертого круга третий номер «посева» вырвал победу у 20-летнего Юго Гастона из Франции. Матч длился 3 часа 36 минут. 239-я ракетка мира уступил в первых двух сетах, но затем выиграл два и уступил лишь в решающем пятом.

Соперником Тима станет 12-й «сеяный» аргентинец Диего Шварцман, одолевший итальянца Лоренцо Сонего.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Доминик Тим (Австрия, 3) — Юго Гастон (Франция, WC) — 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3

Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:1, 6:3, 6:4