Тим вышел во второй круг Roland Garros

Австрийский теннисист Доминик Тим в стартовом матче Roland Garros в трех сетах обыграл Марина Чилича — 6:4, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа и 7 минут. Следующим соперником Чилича станет американец Джек Сок.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Доминик Тим (Австрия, 3) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:3, 6:3

Джек Сок (США, Q) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 6:4, 6:3