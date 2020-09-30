Тим вышел в третий круг Roland Garros, Кукушкин и Родионов вылетели

Австриец Доминик Тим вышел в третий круг Roland Garros. В игре 2-го круга третий номер «посева» обыграл Джека Сока из США. Соперник Тима определится в противостоянии Каспера Руда и Томми Пола. Норвежец и американец проводят матч в эти минуты, после двух сетов счет равный (6:1, 1:6).

Казахстанец Михаил Кукушкин и австриец Юрий Родионов не смогли преодолеть барьер второго круга.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 3) — Джек Сок (США, Q) — 6:1, 6:3, 7:6 (8:6)

Педро Мартинес (Испания, Q) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:3, 6:1, 6:0

Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Лоренцо Джустино (Италия, Q) — 6:1, 7:5, 6:0

Юго Гастон (Франция, WC) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:4, 7:6 (7:4), 3:6, 6:2

Норберт Гомбош (Словакия) — Юрий Родионов (Австрия, Q) — 6:2, 2:6, 7:6, 6:4