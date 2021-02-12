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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Тим вышел в четвертый круг Australian Open

15:07
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Австриец Доминик Тим вышел в четвертый круг Australian Open, обыграв австралийца Ника Кирьоса со счетом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

За выход в следующий круг Тим поборется с болгарином Григором Димитровым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Тим (Австрия, 3) — Ник Кирьос (Австралия) — 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

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