Тим вышел в четвертый круг Australian Open
15:07
Австриец Доминик Тим вышел в четвертый круг Australian Open, обыграв австралийца Ника Кирьоса со счетом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
За выход в следующий круг Тим поборется с болгарином Григором Димитровым.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Доминик Тим (Австрия, 3) — Ник Кирьос (Австралия) — 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю