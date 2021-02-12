Австриец Доминик Тим вышел в четвертый круг Australian Open, обыграв австралийца Ника Кирьоса со счетом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

За выход в следующий круг Тим поборется с болгарином Григором Димитровым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Тим (Австрия, 3) — Ник Кирьос (Австралия) — 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4