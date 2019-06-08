Тим победил Джоковича и сыграет с Надалем в финале Roland Garros

Австрийский теннисист Доминик Тим победил серба Новака Джоковича в полуфинале турнира "Большого шлема" Roland Garros - 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5. Встреча продолжалась 4 часа 19 минут - она несколько раз прерывалась из-за непогоды и растянулась на два дня.

В финальном матче Тим сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Они сразятся во втором подряд финале Roland Garros.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Доминик Тим (Австрия, 4) - Новак Джокович (Сербия, 1) - 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5

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