14:47 | Теннис — "Большой шлем"

Тим победил Бублика во втором круге "Ролан Гаррос"

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Австралиец Доминик Тим вышел в третий круг "Ролан Гаррос". В матче второго круга четвертая ракетка турнира обыграл белоруса Александра Бублика из Казахстана.

В третьем круге Тим встретится с уругвайцем Пабло Куэвасом, который одолел Кайла Эдмунда. Британский теннисист снялся по ходу третьего сета из-за травмы.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Доминик Тим (Австрия, 4) - Александр Бублик (Казахстан) - 6:3, 6:7(6:8), 6:3, 7:5

Пабло Куэвас (Уругвай) - Кайл Эдмунд (Великобритания, 28) - 7:6(7:3), 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2019/

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