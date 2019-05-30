Тим победил Бублика во втором круге "Ролан Гаррос"

Австралиец Доминик Тим вышел в третий круг "Ролан Гаррос". В матче второго круга четвертая ракетка турнира обыграл белоруса Александра Бублика из Казахстана.

В третьем круге Тим встретится с уругвайцем Пабло Куэвасом, который одолел Кайла Эдмунда. Британский теннисист снялся по ходу третьего сета из-за травмы.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 4) - Александр Бублик (Казахстан) - 6:3, 6:7(6:8), 6:3, 7:5

Пабло Куэвас (Уругвай) - Кайл Эдмунд (Великобритания, 28) - 7:6(7:3), 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока