Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open

15:30
Доминик Тим. Фото Australian Open
Доминик Тим. Фото Australian Open
Теги:

Австрийский теннисист Доминик Тим в полуфинале Australian Open обыграл немца Александра Зверева со счетом 3:6, 6:4, 7:6, 7:6.

Матч длился 3 часа 42 минуты. Австриец сделал 9 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и взял 4 брейк-пойнта из 9. Немец 16 раз подал на вылет, сделал 3 двойные ошибки и выиграл 5 брейков из 14.

В финале Тим встретится с сербом Новаком Джоковичем, который обыграл швейцарца Роджера Федерера.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Доминик Тим (Австрия, 5) — Александр Зверев (Германия, 7) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир