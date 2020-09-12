Тим играл против Медведева через боль

После победы в полуфинале US Open над россиянином Даниилом Медведевым (6:2, 7:6, 7:6) второй сеянный Доминик Тим объяснил свою историю с переодеванием в ходе матча. По словам австрийца, у него возникли проблемы с пяткой.

— Я поскользнулся на корте, и у меня начала болеть пятка, — приводит слова австрийского теннисиста AP. — Из-за этого мне пришлось сменить обувь и использовать другую стельку. Только после этого стало лучше. Сейчас я не испытываю боли, но, возможно, благодаря адреналину. Надеюсь, что к финалу моя нога будет чувствовать себя лучше. В матче с Медведевым после первого сета мы оба показывали отличный теннис. Я легко мог проиграть две следующие партии. И я действительно счастлив, что завершил их в свою пользу. Это был отличный полуфинал.