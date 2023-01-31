Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:21

Тим Хенман: «Джокович может еще два-три года играть на высочайшем уровне»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывшая четвертая ракетка мира Тим Хенман высказался о перспективах 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Он может продолжить побеждать. У этого есть психологическая сторона, потому что нужно постоянно посвящать себя путешествиям и тренировкам. Про физическую форму мы уже знаем — у других возрастных игроков чаще случаются травмы. Да, у Новака было повреждение в начале турнира, но то, как он двигается, его растяжка показывают, что он может еще два-три года играть на высочайшем уровне. Это еще 12 возможностей взять «Большой шлем», — приводит слова Хенмана Eurosport.

Ранее Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2023. Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с Рафаэлем Надалем.

Источник: Eurosport
Теннис
Новак Джокович
0
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Джоковича: «С нетерпением жду «Ролан Гаррос». Хочу, чтобы Новак и Надаль были максимально здоровы»

Тренер Джоковича о травме: «97 процентов игроков после таких результатов МРТ сразу снимаются»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости