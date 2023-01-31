Тим Хенман: «Джокович может еще два-три года играть на высочайшем уровне»

Бывшая четвертая ракетка мира Тим Хенман высказался о перспективах 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Он может продолжить побеждать. У этого есть психологическая сторона, потому что нужно постоянно посвящать себя путешествиям и тренировкам. Про физическую форму мы уже знаем — у других возрастных игроков чаще случаются травмы. Да, у Новака было повреждение в начале турнира, но то, как он двигается, его растяжка показывают, что он может еще два-три года играть на высочайшем уровне. Это еще 12 возможностей взять «Большой шлем», — приводит слова Хенмана Eurosport.

Ранее Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2023. Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с Рафаэлем Надалем.