Тиафо вышел в третий круг Уимблдона и может сыграть с Алькарасом
Американец Фрэнсис Тиафо обыграл хорвата Борна Чорича во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:5), 6:1, 6:3. Встреча длилась 2 часа 27 минут.
В третьем круге Тиафо сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 3) — Александр Вукич (Австралия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США, 29) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:1, 6:3
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