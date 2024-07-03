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Сегодня, 17:45

Тиафо вышел в третий круг Уимблдона и может сыграть с Алькарасом

Виктория Кравченко
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Американец Фрэнсис Тиафо обыграл хорвата Борна Чорича во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:5), 6:1, 6:3. Встреча длилась 2 часа 27 минут.

В третьем круге Тиафо сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 3) — Александр Вукич (Австралия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 29) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:1, 6:3

Уимблдон
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