Тиафо: «Надеюсь, я больше не сыграю с Надалем»

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу над 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем в 1/8 финала US Open.

«Раньше я думал, смогу ли я когда-нибудь сказать, что побеждал Надаля, Федерера, Джоковича? Сегодня я сказал себе: я сделал это. Теперь я могу говорить детям, внукам: да, я побеждал Рафу. Надеюсь, я больше никогда не буду играть с ним. Хотелось бы закончить победой», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

24-летний Тиафо обыграл Надаля со счетом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты.

В четвертьфинале Тиафо встретится с россиянином Андреем Рублевым.