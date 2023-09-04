Тиафо обыграл Хидзикату и вышел в четвертьфинал US Open

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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в 1/8 финала US Open обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счетом 6:4, 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету 25-летнего американца 15 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В четвертьфинале Тиафо встретится с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Андрей Рублев (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Ринки Хидзиката (Австралия, WC) — 6:4, 6:1, 6:4