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Тиафо: «Микельсен легко мог бы выиграть наш матч в четвертьфинале US Open»

Тиафо: «Микельсен легко мог бы выиграть наш матч в четвертьфинале US Open»

Павел Лопатко

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился мнением о своем сопернике по четвертьфиналу Открытого чемпионата США соотечественнике Алексе Микельсене.

Тиафо победил со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6).

«Мне очень нравится Алекс. Очень-очень, и я просто хотел подойти к нему и просто пожать руку. Я не думал, что это будет так долго, но я понимаю этот момент. Он определенно плакал у меня на плече. Да, мы просто сказали друг другу несколько слов, и все. Он легко мог бы выиграть сегодня, так что привет Алексу Микельсену», — цитирует 28-летнего Тиафо ESPN.

В полуфинале Тиафо сыграет против победителя матча Карлос Алькарас (Испания, 2) — Бен Шелтон (США, 8).

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US Open
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