Фритц победил Тиафо и вышел в финал US Open

Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо в полуфинале US Open — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

Матч длился 3 часа 21 минут. 26-летний американец 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 11 подач навылет, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 5).

В финале Фритц сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Тэйлор Фритц (США, 12) — Фрэнсис Тиафо (США, 20) — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1