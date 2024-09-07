Фритц победил Тиафо и вышел в финал US Open
Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо в полуфинале US Open — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.
Матч длился 3 часа 21 минут. 26-летний американец 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 11 подач навылет, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 5).
В финале Фритц сыграет с итальянцем Янником Синнером.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Тэйлор Фритц (США, 12) — Фрэнсис Тиафо (США, 20) — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1
Источник: Сетка US Open
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