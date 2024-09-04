Зверев проиграл Фритцу в четвертьфинале US Open

Американский теннисист Тэйлор Фритц одержал победу в четвертьфинале турнира US Open. В четырех сетах он переиграл немца Александра Зверева — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 3 часа 29 минут. 26-летний американец 12 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. На счету соперника — 14 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 4).

Следующий соперник Фритца определится в матче Григор Димитров (Болгария) — Фрэнсис Тиафо (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 12) — Александр Зверев (Германия, 4) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)