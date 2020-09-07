Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича на US Open. Серб был наказан за удар мячом в линейную судью во время игры 1/8 финала против испанца Пабло Карреньо Бусты. Его сопернику присудили победу

«Я шокирован. Мне очень жаль Новака, — цитирует Зверева в своем Twitter журналист AFP Реем Абуллеил. — Что это означает для других игроков? Теперь это становится очень интересным. Я знаю, кто где находится в сетке, кто с кем может сыграть, а также с кем могу сыграть я. Посмотрим, к чему мы придем».

В 1/4 финала Зверев сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) — Джордан Томпсон (Австралия).