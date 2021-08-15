Теннисный аналитик Граф: «Федерер пропустит US Open и досрочно завершит сезон»
18:21
Известный теннисный аналитик и автор книг и спорте Саймон Граф поделился мнением о том, как продолжится сезон швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
«В ближайшие несколько дней Роджер поговорит с командой и докторами. Он еще даже не начинал тренироваться. Я думаю, что он пропустит US Open, постарается провести несколько парных матче на Кубке Лэйвера и досрочно завершит сезон.
Федерер попробует набрать форму перед Australian Open, но не факт, что колено ему позволит», — написал Граф в Twitter.
40-летний швейцарец не до конца восстановился после травмы колена, из-за которого пропустил Олимпиаду и еще несколько турниров.
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