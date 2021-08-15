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Теннисный аналитик Граф: «Федерер пропустит US Open и досрочно завершит сезон»

18:21
Роджер Федерер. Фото Reuters
Роджер Федерер. Фото Reuters
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Известный теннисный аналитик и автор книг и спорте Саймон Граф поделился мнением о том, как продолжится сезон швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

«В ближайшие несколько дней Роджер поговорит с командой и докторами. Он еще даже не начинал тренироваться. Я думаю, что он пропустит US Open, постарается провести несколько парных матче на Кубке Лэйвера и досрочно завершит сезон.

Федерер попробует набрать форму перед Australian Open, но не факт, что колено ему позволит», — написал Граф в Twitter.

40-летний швейцарец не до конца восстановился после травмы колена, из-за которого пропустил Олимпиаду и еще несколько турниров.

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Иван Шитик все материалы автора

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