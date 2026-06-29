Теннисисты договорились с руководством Уимблдона после спора о призовых

Ведущие теннисисты возобновят работу со СМИ на Уимблдоне после переговоров с руководством турнира на фоне разногласий по поводу размера призовых, сообщает журналист Бен Ротенберг.

В мае 20 ведущих теннисистов мира, включая первую ракетку мира Арину Соболенко, подписали письмо с требованием увеличить долю игроков в доходах турниров «Большого шлема». Во время «Ролан Гаррос» они ограничили общение со СМИ 15 минутами, аналогичное решение было принято и перед стартом Уимблдона.

«После конструктивных встреч между представителями игроков и руководством Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), организующего Уимблдон, состоявшихся в выходные, игроки подтвердили, что с понедельника возобновят обычную работу со СМИ на турнире. Это решение основано на обязательстве Уимблдона представить конкретные предложения по всем трем пунктам, изложенным игроками в июльском обращении 2025 года», — говорится в заявлении.

Основные вопросы, как отмечается в заявлении, пока остаются нерешенными. Игроки намерены внимательно изучить предложения после их получения, а также предоставить организаторам дополнительную информацию по их запросу. При этом конструктивный диалог с Уимблдоном и другими турнирами «Большого шлема» будет продолжен. В заявлении отметили, что игроки и AELTC пока не будут давать дальнейших комментариев по ситуации.

Призовой фонд Уимблдона в 2026 году был увеличен на 20 процентов и составил 85,7 миллиона долларов. По данным СМИ, теннисисты добиваются увеличения своей доли в доходах турнира: сейчас она составляет 14,4-15 процентов, тогда как игроки рассчитывают как минимум на 16 процентов. Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне.