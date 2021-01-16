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Теннисисты Australian Open будут изолированы на три дня

15:41

Теннисисты, прибывшие в Австралию для участия в Australian Open, до вторника будут оставаться в своих номерах, информирует Marca. Такое решение приняла Федерация тенниса Австралии из-за трех положительных тестов на коронавирус у прилетевших в Мельбурн.

Ранее сообщалось о двухнедельном карантине 47 теннисистов, которые летели в Мельбурн из Лос-Анджелеса и Абу-Даби на самолетах, в которых оказались зараженные.

Сообщалось, что среди них находятся Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Ангелик Кербер, Белинда Бенчич и другие.

Напомним, что Australian Open пройдет с 9 по 21 февраля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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