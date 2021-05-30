Теннисистки Калинина, Томлянович и Богдан вышли во второй круг турнира Roland Garros
Румынка Ана Богдан, украинка Ангелина Калинина, австралийка Айла Томлянович, испанки Паула Бадоса Хиберт и Пабло Карреньо Буста обыграли своих соперников в первом круге турнира «Большого шлема» Roland Garros.
Томлянович будет играть с победителем Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Кристина Макхэйл (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ана Богдан (Румыния) — Элизабетта Коччаретто (Италия, LL) — 6:1, 6:3
Ангелина Калинина (Украина, Q) — Ангелик Кербер (Германия, 26) — 6:2, 6:4
Айла Томлянович (Австралия) — Катерина Козлова (Украина) — 6:2, 6:4
Паула Бадоса Хиберт (Испания, 33) — Лорен Дэвис (США) — 6:2, 7:6 (7:3)
Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:3, 6:4, 6:3
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