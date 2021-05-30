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Теннисистки Калинина, Томлянович и Богдан вышли во второй круг турнира Roland Garros

13:58
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Румынка Ана Богдан, украинка Ангелина Калинина, австралийка Айла Томлянович, испанки Паула Бадоса Хиберт и Пабло Карреньо Буста обыграли своих соперников в первом круге турнира «Большого шлема» Roland Garros.

Томлянович будет играть с победителем Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Кристина Макхэйл (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ана Богдан (Румыния) — Элизабетта Коччаретто (Италия, LL) — 6:1, 6:3

Ангелина Калинина (Украина, Q) — Ангелик Кербер (Германия, 26) — 6:2, 6:4

Айла Томлянович (Австралия) — Катерина Козлова (Украина) — 6:2, 6:4

Паула Бадоса Хиберт (Испания, 33) — Лорен Дэвис (США) — 6:2, 7:6 (7:3)

Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:3, 6:4, 6:3

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