Теннисистка Соболенко отказалась говорить о политике с журналистами на Уимблдоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на брифинге перед стартом Уимблдона заявила, что не будет отвечать на политические вопросы во время послематчевых пресс-конференций, информирует РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Я здесь только для того, чтобы говорить о теннисе. Пожалуйста, уважайте это», — попросила Соболенко журналистов.

После «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира призналась, что хотела бросить теннис из-за угроз смерти, поступавших ей после начала СВО.

«Если у вас есть какие-либо политические вопросы, вы можете задать их WTA или турниру. Они могут выслать вам расшифровку моих ответов с предыдущих турниров», — сказала Соболенко.

Организаторы объявили о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне в нейтральном статусе в конце марта этого года.