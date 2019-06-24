Теннисистка с восемью пальцами выступит на Уимблдоне

Британка Франческа Джонс получила wild card (специальной приглашение) для участия на Уимблдонском турнире. 18-летняя теннисистка имеет редкое генетическое заболевание – эктродактилия. У нее восемь пальцев на руках и семь на ногах.

Несмотря на то, что врачи говорили ей, что она никогда не сможет стать профессиональным игроком, в рейтинге WTA Джонс занимает 297-ю строчку.

– Я всегда повторяю, что самое приятное в жизни это делать то, что люди говорят тебе не делать, - цитирует Джонс Sky News. – В этом заключается мой девиз. В теннисе у меня было много трудностей. Я не жду радуги или единорогов, когда, надеюсь буду на вершине. Однако мнения других людей не должны кого то ограничивать.