Теннисистка Радукану рассказала, на что пойдут призовые за «Большой шлем»

Чемпионка US Open Эмма Радукану в шоу «Доброе утро, Британия» рассказала о том, куда потратит призовые от победы на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

«Я пока ничего не купила. Теннис — дорогой вид спорта, я с детства путешествую, есть много расходов, поэтому деньги, наверное, пойдут на это. Я не очень задумываюсь о финансовой стороне, мне просто нравится соревноваться. Я знаю, что есть много налогов и расходов.

Я не смотрела на свой банковский счет. Была дома и наслаждалась моментом, я даже об этом не думала», — рассказала Радукану.

Британка в финале US Open обыграла канадку Лейлу Фернандес (6:4, 6:3).