Теннисистка Петрова заявила, что Алькарас победит Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 Надежда Петрова поделилась мнением о полуфинале «Ролан Гаррос», в котором встретятся сербский спортсмен Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

«Следующий матч Джоковича на «Ролан Гаррос» будет очень интересным. Алькарас легко разобрался со Стефаносом Циципасом в четвертьфинале — без каких-либо проблем. Алькарас великолепен. Он такой же стабильный игрок, как Джокович, но при этом более резкий. Мне почему-то кажется, что его молодость должна взять верх над опытом Джоковича. Более жаждущий победы, голодный до титулов теннисист должен победить», — приводит слова Петровой «Газета.ру».

Полуфинальный матч между Джоковичем и Алькарасом состоится завтра, 9 июня.