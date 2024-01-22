Теннисистка Петрова считает, что Крейчикова победила Андрееву благодаря рваной игре

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась мнением о поражении 16-летней Мирры Андреевой от чешки Барборы Крейчиковой в четвертом круге Australian Open.

«Крейчикова все-таки очень опытная теннисистка. Она постарше, у нее много хороших побед, отличных результатов в Больших шлемах. Она уверена в себе и может что-то предпринять, если игра не складывается, например, по ходу матча она способна подстроиться и поменять тактику.

А во втором и третьем сетах Крейчикова добавила в свою игру разнообразия и стала действовать очень рвано — и дергала Мирру к сетке, и затем обводила ее, и при первой же возможности шла вперед, быстро перекрывала сеть и занимала хорошую позицию. Она, конечно, великолепно играет с лета. При таком рваном теннисе сопернице очень сложно держать концентрацию — за счет этого Крейчикова и переиграла Андрееву», — цитирует Петрову «Газета.ru».

16-летняя россиянка закончила выступления на Открытом чемпионате Австралии в 1/8 финала, уступив в трех сетах чешской теннисистке Барборе Крейчиковой (6:4, 3:6, 2:6).