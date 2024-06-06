Теннисистка Петрова считает, что Андреева может обыграть Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова поделился ожиданиями от игры российской теннисистки Мирры Андреевой в полуфинальном матче против итальянки Жасмин Паолини.

«Соперницей Андреевой будет итальянка Паолини, которая в трех сетах обыграла Рыбакину. С ней Мирра уже встречалась и прекрасно знает, как она играет, знает ее сильные и слабые стороны. К тому же, она обыгрывала Паолини, что должно добавить ей уверенности и понимания: она может попасть в финал турнира Большого шлема», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Матч между Андреевой и Паолини пройдет сегодня, 6 июня. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является полька Ига Свентек. «СЭ» проведет текстовую трансляция матча Андреевой с Паолини.