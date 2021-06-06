Теннисистка Павлюченкова поделилась эмоциями после выхода в 1/4 финала Roland Garros
6 июня 2021, 20:54
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал Roland Garros.
«Я рада победе. Наслаждаюсь, а вечером переключусь на пару и будут совсем другие эмоции. Знаю, что мне предстоит еще очень много работы, хочу идти дальше», — сказала Павлюченкова в эфире Eurosport.
В четвертом круге спортсменка обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 5:7, 6:3, 6:2. В следующем круге россиянка сыграет с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной.
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