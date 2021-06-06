Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Теннисистка Павлюченкова поделилась эмоциями после выхода в 1/4 финала Roland Garros

6 июня 2021, 20:54
Теги:

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал Roland Garros.

«Я рада победе. Наслаждаюсь, а вечером переключусь на пару и будут совсем другие эмоции. Знаю, что мне предстоит еще очень много работы, хочу идти дальше», — сказала Павлюченкова в эфире Eurosport.

В четвертом круге спортсменка обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 5:7, 6:3, 6:2. В следующем круге россиянка сыграет с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.ru/

Читайте также

Невероятная статистика Кучерова в плей-офф: повторил рекорд Федорова и обошел Малкина!
Пьяные финны и Фазель, забывающий о Белоруссии (и отомстившие канадцы). Очень странный финал чемпионата мира
Стало известно место России в новом рейтинге ИИХФ после чемпионата мира
Появилось видео полного боя Флойд Мейвезер — Логан Пол

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд