Теннисистка Павлюченкова поделилась эмоциями после выхода в 1/4 финала Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал Roland Garros.

«Я рада победе. Наслаждаюсь, а вечером переключусь на пару и будут совсем другие эмоции. Знаю, что мне предстоит еще очень много работы, хочу идти дальше», — сказала Павлюченкова в эфире Eurosport.

В четвертом круге спортсменка обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 5:7, 6:3, 6:2. В следующем круге россиянка сыграет с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной.