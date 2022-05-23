Осака: «Я не уверена, поеду ли на Уимблдон. Без очков, это похоже на выставочный турнир»

Осака заявила, что может не поехать на Уимблдон из-за лишения рейтинговых очков

Теннисистка Наоми Осака прокомментировала решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков.

«Я не уверена на 100 процентов, поеду ли на Уимблдон. Я бы с радостью поехала, чтобы получить опыт на траве… Но я из тех игроков, которых мотивирует возможность подняться в рейтинге.

Мне кажется, если я буду играть «Уимблдон» без очков, это будет больше похоже на выставочный турнир. Я еще не приняла решение, но больше склоняюсь к тому, чтобы не играть, учитывая нынешние обстоятельства. Возможно, мое решение изменится, но я хочу получить больше опыта на траве и знаю, что на турнире в Берлине разыгрываются очки», — приводит слова Осаки Tennis Majors.

20 мая, АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских игроков.

Всеанглийская ассоциация лаун-тенниса выразила разочарование этим решением и подчеркнула, что не будут пересматривать свой запрет.

Уимблдон в Великобритании пройдет с 27 июня по 10 июля.