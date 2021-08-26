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Теннисистка Кенин снялась с Открытого чемпионата США из-за коронавируса

09:13

Пятая ракетка мира София Кенин в своем Twitter сообщила, что снялась с Открытого чемпионата США из-за коронавируса.

«Привет, ребята. Пишу с неутешительной новостью. Недавно я сдала положительный результат на Covid-19. К счастью, я вакцинирована, поэтому мои симптомы были довольно легкими. Однако у меня по-прежнему положительный результат, поэтому я не смогу участвовать в Открытом чемпионате США на следующей неделе», — написала Кенин.

В 2020 году 22-летняя теннисистка стала победительницей Открытого чемпионата Австралии и вышла в финал Открытого чемпионата Франции.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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