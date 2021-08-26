Теннисистка Кенин снялась с Открытого чемпионата США из-за коронавируса

Пятая ракетка мира София Кенин в своем Twitter сообщила, что снялась с Открытого чемпионата США из-за коронавируса.

«Привет, ребята. Пишу с неутешительной новостью. Недавно я сдала положительный результат на Covid-19. К счастью, я вакцинирована, поэтому мои симптомы были довольно легкими. Однако у меня по-прежнему положительный результат, поэтому я не смогу участвовать в Открытом чемпионате США на следующей неделе», — написала Кенин.

Hi guys.. I am writing with disappointing news. Recently, I tested positive for Covid-19. Fortunately I am vaccinated and thus my symptoms have been fairly mild. However I have continued to test positive and thus will not be able to compete at the US Open next week. 1/2 — Sofia Kenin (@SofiaKenin) August 26, 2021

В 2020 году 22-летняя теннисистка стала победительницей Открытого чемпионата Австралии и вышла в финал Открытого чемпионата Франции.