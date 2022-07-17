Барти: «Я обожаю гольф. Но не уверена, что смогу посвятить всю себя тренировкам»

Теннисистка Эшли Барти прокомментировала возможность профессионально заняться гольфом. 26-летняя австралийка сомневается, что сможет посвятить всю себя тренировкам.

«Я обожаю гольф, — приводит слова теннисистки Eurosport. — Но не уверена, что смогу посвятить всю себя тренировкам, соблюдать дисциплину. Гольф кардинально отличается от тенниса. Теннис — скоростной спорт, требующий реакции. А гольф медленный. Там есть время подумать, ты контролируешь ситуацию. Когда я играла в теннис, для меня он был практически медитацией».

Напомним, что Барти является трехкратной чемпионкой «Больших шлемов». В 2022 она завершила теннисную карьеру.