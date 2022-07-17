Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:49

Барти: «Я обожаю гольф. Но не уверена, что смогу посвятить всю себя тренировкам»

Австралийская теннисистка Барти прокомментировала возможность профессионально заняться гольфом
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Теннисистка Эшли Барти прокомментировала возможность профессионально заняться гольфом. 26-летняя австралийка сомневается, что сможет посвятить всю себя тренировкам.

«Я обожаю гольф, — приводит слова теннисистки Eurosport. — Но не уверена, что смогу посвятить всю себя тренировкам, соблюдать дисциплину. Гольф кардинально отличается от тенниса. Теннис — скоростной спорт, требующий реакции. А гольф медленный. Там есть время подумать, ты контролируешь ситуацию. Когда я играла в теннис, для меня он был практически медитацией».

Напомним, что Барти является трехкратной чемпионкой «Больших шлемов». В 2022 она завершила теннисную карьеру.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/you-never-have-that-answer-ash-barty-unsure-if-she-could-play-professional-golf-after-tennis-retirem_sto9038892/story.shtml
Теннис
Эшли Барти
0
Читайте также
5 способов, как быстро накачать икры: советы тренера
Вертолет, которым управлял биатлонист Малиновский, пропал на Камчатке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинская теннисистка Киченок выразила удовлетворение от отстранения россиян от Уимблдона
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости