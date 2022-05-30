Касаткина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в четвертом круге «Ролан Гаррос» над Камилой Джорджи (6:2, 6:2) и выход в четвертьфинал турнира Большого шлема.

«Я в восторге от выхода в четвертьфинал на «Ролан Гаррос». Это самое важное... Кто будет соперницей, не имеет значения», — сказала Касаткина во время послематчевого интервью.

25-летняя российская теннисистка сыграет в четвертьфинале против соотечественницы Вероники Кудерметовой.