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Сегодня, 14:53

Касаткина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в четвертом круге «Ролан Гаррос» над Камилой Джорджи (6:2, 6:2) и выход в четвертьфинал турнира Большого шлема.

«Я в восторге от выхода в четвертьфинал на «Ролан Гаррос». Это самое важное... Кто будет соперницей, не имеет значения», — сказала Касаткина во время послематчевого интервью.

25-летняя российская теннисистка сыграет в четвертьфинале против соотечественницы Вероники Кудерметовой.

Дарья Касаткина
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