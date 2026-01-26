26 января, 06:40

Джокович перед четвертьфиналом на Australian Open: «Наверное, я в лучшей форме за долгое время»

Алина Савинова
Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович оценил свое физическое состояние перед четвертьфиналом на Australian Open.

38-летний спортсмен вышел на эту стадию после снятия с турнира чеха Якуба Меншика, с которым Джокович должен был сыграть в четвертом круге.

«Я чувствую себя прекрасно, особенно физически. Наверное, я в лучшей форме за долгое время. Я этого ожидал, особенно учитывая время, которое у меня было на отдых и подготовку к этому турниру «Большого шлема». Все сложилось само собой», — цитирует серба Punto de Break.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Джокович встретится либо с итальянцем Лоренцо Музетти, либо с американцем Тэйлором Фритцем.

Глава World Triathlon — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Набоков отправляется в «Колорадо»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Суперматч в Омске и чудесное спасение «Локомотива»
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Канцеров: вылет «Металлурга», Ткачев, будущее в НХЛ
«Металлург» завершил сезон
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
