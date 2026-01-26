Джокович перед четвертьфиналом на Australian Open: «Наверное, я в лучшей форме за долгое время»

Сербский теннисист Новак Джокович оценил свое физическое состояние перед четвертьфиналом на Australian Open.

38-летний спортсмен вышел на эту стадию после снятия с турнира чеха Якуба Меншика, с которым Джокович должен был сыграть в четвертом круге.

«Я чувствую себя прекрасно, особенно физически. Наверное, я в лучшей форме за долгое время. Я этого ожидал, особенно учитывая время, которое у меня было на отдых и подготовку к этому турниру «Большого шлема». Все сложилось само собой», — цитирует серба Punto de Break.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Джокович встретится либо с итальянцем Лоренцо Музетти, либо с американцем Тэйлором Фритцем.