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28 января, 10:44

Джокович — о снятии Музетти в 1/4 финала Australian Open: «Он должен был сегодня стать победителем»

Алина Савинова
Новак Джокович и Лоренцо Музетти.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович выразил сожаление в связи со снятием итальянца Лоренцо Музетти по ходу их четвертьфинального матча на Australian Open. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» отметил, что его соперник контролировал ситуацию и заслуживал победы.

Музетти при счете 6:4, 6:3, 1:3 в его пользу был вынужден сняться с матча из-за повреждения правого квадрицепса.

«Я не знаю, что сказать, кроме того, что мне его жаль. Он был намного лучше меня, я как раз собирался домой сегодня вечером. Когда в четвертьфинале турнира «Большого шлема» ведешь 2-0 по сетам и полностью контролируешь ситуацию, это так досадно. Желаю ему скорейшего выздоровления, и он, без сомнения, должен был сегодня стать победителем», — сказал серб в интервью на корте.

Новак Джокович и&nbsp;Лоренцо Музетти.«Я уже собирался домой». Великий рекорд Джоковича на фоне травмы Музетти

В полуфинале Australian Open Джокович, который является 10-кратным чемпионом турнира, встретится с победителем матча между американцем Беном Шелтоном и итальянцем Янником Синнером.

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Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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