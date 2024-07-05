Маррей намекнул, что может стать тренером

Британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос, стоит ли ждать его возвращения в следующем сезоне.

Вчера он вместе с братом Джейми уступили дуэту Ринки Хиджиката/ Джон Пирс (Австралия) в первом круге Уимблдона в парном разряде.

«Я точно еще вернусь. Люблю теннис, постоянно его смотрю. И мне, наверное, будет комфортнее в тренерской ложе, чем где-нибудь еще», — сказал Маррей после игры.

2 июля 37-летний теннисист снялся с травяного «мейджора» в одиночном разряде.