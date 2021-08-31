US Open 2021: женщины, результаты всех матчей 30 августа

На Открытом чемпионате США в Нью-Йорке завешен первый игровой день основной сетки турнира женщин в одиночном разряде.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Куцова (Словакия, LL) — Энн Ли (США) — 7:5, 6:1

Симона Халеп (Румыния, 12) — Камила Джорджи (Италия) — 6:4, 7:6 (7:3)

Лейла Фернандес (Канада) — Ана Конюх (Хорватия, Q) — 7:6 (7:3), 6:2

Ангелина Калинина (Украина) — Майар Шериф (Египет, LL) — 4:6, 6:1, 6:1

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Донна Векич (Хорватия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Кайя Канепи (Эстония) — Юлия Путинцева (Казахстан, 31) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:2

Слоан Стивенс (США) — Мэдисон Кис (США) — 6:3, 1:6, 7:6 (9:7)

Екатерина Александрова (Россия, 32) — Сара Эррани (Италия) — 6:3, 6:2

Дэниэлл Коллинз (США, 26) — Карла Суарес Наварро (Испания) — 6:2, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 19) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:2, 6:3

Кая Юван (Словения) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:1, 6:4

Каролин Гарсия (Франция) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:2

Андреа Петкович (Германия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:2, 7:6 (7:3)

Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) — Ивана Йорович (Сербия) — 6:2, 6:2

Ангелик Кербер (Германия, 16) — Даяна Ястремская (Украина) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Астра Шарма (Австралия, Q) — 6:0, 6:4