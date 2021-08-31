US Open 2021: мужчины, результаты всех матчей 30 августа

На Открытом чемпионате США в Нью-Йорке завешен первый игровой день основной сетки турнира мужчин в одиночном разряде.

В первом круге россиянин Даниил Медведев победил француза Ришара Гаске, а Андрей Рублев выиграл матч против хорвата Иво Карловича. Следующий соперник Медведева — Доминик Кепфер из Германии, а Рублева — испанец Педро Мартинес.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Факундо Баньис (Аргентина) — Таро Даниэль (Япония) — 6:3, 6:3, 6:3

Диего Шварцман (Аргентина, 11) — Рикардас Беранкис (Литва) — 7:5, 6:3, 6:3

Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — Джон Миллмэн (Австралия) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2), 6:1

Душан Лайович (Сербия) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 7:5, 2:6, 6:4

Петер Гойовчик (Германия, Q) — Уго Умбер (Франция, 23) — 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:4

Бернабе Сапата Миральес (Испания, LL) — Фелисиано Лопес (Испания) — 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 6:3, 6:3

Андрей Рублев (Россия, 5) — Иво Карлович (Хорватия, Q) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3

Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:4, 6:1

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Евгений Донской (Россия, Q) — 7:6 (7:0), 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8)

Кевин Андерсон (ЮАР) — Иржи Веселы (Чехия) — 7:6 (7:1), 4:6, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

Брэндон Накашима (США, WC) — Джон Изнер (США, 19) — 7:6 (9:7), 7:6 (8:6), 6:3

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Марин Чилич (Хорватия, 30) — 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 6:2, 6:1, 2:0, отказ

Кристиан Гарин (Чили, 16) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:3, 4:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Маркос Гирон (США) — Антуан Оан (Франция, Q) — 6:3, 6:4, 7:5

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Юити Сугита (Япония, LL) — 6:3, 6:2, 6:2

Педро Мартинес (Испания) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 4:6, 4:6, 7:6 (9:7), 6:2, 6:2

Пабло Андухар (Испания) — Михаил Кукушкин (Казахстан, LL) — 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2

Григор Димитров (Болгария, 15) — Сэм Риффейс (США, WC) — 6:1, 7:6 (7:3), 6:3

Даниил Медведев (Россия, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 6:4, 6:3, 6:1