Теннис Сандгрен: «Нельзя давать столько шансов лучшему игроку в истории»

Теннис Сандгрен прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в четвертьфинале Australian Open. Американец уступил в пяти сетах, у него было семь матчболов.

— Сейчас чувствую сильную физическую и эмоциональную усталость, — приводит слова Сандгрена пресс-служба турнира. — Я сыграл неплохо, но мог и лучше. На матчболах я действовал довольно неплохо. Он прочитал мою игру и здорово обвел меня пару раз. В пятом сете Роджер ожидаемо добавил. Нельзя давать столько шансов лучшему теннисисту в истории. Он ими воспользуется.

Чувствую сильное разочарование. Через несколько дней смогу оценить уровень тенниса, который показал на турнире.