Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Теннис Сандгрен: «Нельзя давать столько шансов лучшему игроку в истории»

03:06
Теги:

Теннис Сандгрен прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в четвертьфинале Australian Open. Американец уступил в пяти сетах, у него было семь матчболов.

— Сейчас чувствую сильную физическую и эмоциональную усталость, — приводит слова Сандгрена пресс-служба турнира. — Я сыграл неплохо, но мог и лучше. На матчболах я действовал довольно неплохо. Он прочитал мою игру и здорово обвел меня пару раз. В пятом сете Роджер ожидаемо добавил. Нельзя давать столько шансов лучшему теннисисту в истории. Он ими воспользуется.

Чувствую сильное разочарование. Через несколько дней смогу оценить уровень тенниса, который показал на турнире.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир