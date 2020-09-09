В среду, 9 сентября, на Открытом чемпионате США пройдет матч 1/4 финала с участием двух российский теннисистов, Даниил Медведев — Андрей Рублев.

Впервые в истории US Open в четвертьфинале друг против друга сыграют два представителя России.

24-летний Медведев — пятая ракета мира и третий номер посева на US Open-2020.

22-летний Рублев — 14-й в рейтинге ATP и 10-я ракетка этого Открытого чемпионата США.

Статистика матчей Медведев — Рублев — 2-0 в пользу первого. Даниил дважды победил Андрея в 2019 году — на «Мастерс» в Цинциннати (6:2, 6:3 в четвертьфинале) и турнире в Санкт-Петербурге (6:4, 7:5 в четвертьфинале).

Медведев — финалист турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке в 2019 году. Лучший результат Рублева на этом соревновании — четвертьфинал в 2017-м.

Старт игрового дня 9 сентября на Открытом чемпионате США — в 19.00 (по Москве). Ориентировочное время начала игры между Медведевым и Рублевым — 21.00.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию четвертьфинала US Open Медведев — Рублев.