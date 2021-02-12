Карацев идет по графику Сафина. Через два года Марат выиграл «Большой шлем»

На Открытом чемпионате Австралии Аслан продолжает бить рекорды — в матче против Шварцмана он сделал 50 виннерсов против пяти у соперника.

Дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев в третьем круге Открытого чемпионата Австралии победил посеянного под восьмым номером аргентинца Диего Шварцмана и повторил рекордный результат для российских новичков. 27-летний уроженец Владикавказа стал всего вторым российском игроком после Марата Сафина образца «Ролан Гаррос"-1998, которому удалось выиграть три стартовых встречи. Чтобы завладеть рекордом Аслану необходимо добиться успеха и в четвертом круге, ведь 23 года назад Сафин в Париже уступил французу Седрику Пьолину. Соперником россиянина будет победитель канадского дерби Шаповалов — Оже-Альяссим.

Третьи круги российских дебютантов турниров «Большого шлема». Фото «СЭ»

Карацев обновил личный рекорд, впервые в карьере победив соперника из десятки мирового рейтинга. Предыдущее достижение было установлено в прошлом году в Санкт-Петербурге, когда Аслану удалось справиться с американцев Теннисом Сандгреном, занимавшим на тот момент 48-е место. Также в активе россиянина значится и победа над Стэном Вавринкой (16-е место в рейтинге), правда швейцарец не вышел на матч из-за травмы.

Победы Аслана Карацева над соперниками из первой сотни рейтинга. Фото «СЭ»

Российские игроки стали настоящим проклятием для Шварцмана в последнее время. Из восьми поражений, которые аргентинец потерпел в последние четыре месяца четыре ему нанесли россияне (а еще два немец по паспорту Александр Зверев). Из десяти последних матчей с нашими игроками Диего выиграл только один — у Хачанова в Вене-2019, а Медведеву уступил целых шесть раз.

Последние 10 матчей Диего Шварцмана с россиянами. Фото «СЭ»

К числу достижений Карацева нужно отнести и фантастическое соотношение чисто выигранных мячей в матче с аргентинцем. Аслан завершил атаками навылет 50 розыгрышей, позволив Шварцману ответить только пять раз. Диего перекрыл антирекорд нынешнего турнира, который принадлежал французу Жилю Симону, отметившемуся шестью виннерсами в игре с Стефаносом Цицпасом. Кстати, в десятку неудачников входят и предыдущие соперники Карацева: Егор Герасимов активно набрал семь очков, Джанлука Маджер — 11.

Аутсайдеры по активно выигранным мячам на Australian Open-2021. Фото «СЭ»

(Кирилл Бурдаков)