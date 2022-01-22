Расписание и результаты шестого игрового дня Australian Open у женщин

Расписание и все результаты шестого игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

03:00. Клара Таусон (Дания) — Дэниэлл Коллинз (США, 27)

03:00. Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — Чжан Шуай (Китай)

03:00. Тамара Зиданшек (Словения, 29) — Ализе Корне (Франция)

03:00. Ига Свентек (Польша, 7) — Дарья Касаткина (Россия, 25)

03:00. Сорана Кирстя (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 10)

03:00. Кайя Канепи (Эстония) — Мэддисон Инглис (Австралия, WC)

03:00. Маркета Вондроушова (Чехия, 31) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

03:00. Симона Халеп (Румыния, 14) — Данка Ковинич (Черногория)