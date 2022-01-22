Australian Open: Касаткина — Свентек, Кирстя — Павлюченкова. Расписание и результаты 22 января
Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).
Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
03:00. Клара Таусон (Дания) — Дэниэлл Коллинз (США, 27)
03:00. Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — Чжан Шуай (Китай)
03:00. Тамара Зиданшек (Словения, 29) — Ализе Корне (Франция)
03:00. Ига Свентек (Польша, 7) — Дарья Касаткина (Россия, 25)
03:00. Сорана Кирстя (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 10)
03:00. Кайя Канепи (Эстония) — Мэддисон Инглис (Австралия, WC)
03:00. Маркета Вондроушова (Чехия, 31) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)
03:00. Симона Халеп (Румыния, 14) — Данка Ковинич (Черногория)