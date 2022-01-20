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Australian Open: Кудерметова сыграет в третьем круге. Расписание и результаты 21 января

Расписание и результаты пятого игрового дня Australian Open у женщин
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Вероника Кудерметова.
Фото AFP
Расписание и все результаты пятого игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Australian Open. Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

21 января в матче третьего круга Вероника Кудерметова сыграет с Марией Саккари из Греции.

Australian Open-2022
Женщины. Одиночный разряд
21 января, пятница
Расписание и результаты дня
Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Элина Свитолина (Украина)

Нурия Парризас-Диас (Испания) — Джессика Пегула (США)

Марта Костюк (Украина) — Паула Бадоса (Испания)

Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия)

Мэдисон Кис (США) — Ван Цян (Китай)

Вероника Кудерметова (Россия) — Мария Саккари (Греция) — не ранее 05.00

Аманда Анисимова (США) — Наоми Осака (Япония)

Эшли Барти (Австралия) — Камила Джорджи (Италия)

Теннис
Australian Open
Вероника Кудерметова
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