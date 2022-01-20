Australian Open: Кудерметова сыграет в третьем круге. Расписание и результаты 21 января
Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).
Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
21 января в матче третьего круга Вероника Кудерметова сыграет с Марией Саккари из Греции.
Australian Open-2022
Женщины. Одиночный разряд
21 января, пятница
Расписание и результаты дня
Третий круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Элина Свитолина (Украина)
Нурия Парризас-Диас (Испания) — Джессика Пегула (США)
Марта Костюк (Украина) — Паула Бадоса (Испания)
Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия)
Мэдисон Кис (США) — Ван Цян (Китай)
Вероника Кудерметова (Россия) — Мария Саккари (Греция) — не ранее 05.00
Аманда Анисимова (США) — Наоми Осака (Япония)
Эшли Барти (Австралия) — Камила Джорджи (Италия)