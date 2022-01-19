Australian Open: Касаткина, Павлюченкова и Самсонова сыграют во втором круге. Расписание и результаты 20 января
Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).
Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
Людмила Самсонова встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии, Дарья Касаткина сыграет с Магдой Линетт из Польши, Анастасия Павлюченкова — с Самантой Стосур из Австралии.
Ранее в третий круг вышла Вероника Кудерметова.
Australian Open-2022
Женщины. Одиночный разряд
20 января, четверг
Расписание и результаты дня
Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 03.00
Анетт Контавейт (Эстония) — Клара Таусон (Дания)
Ана Конюх (Хорватия) — Дэниэлл Коллинз (США)
Ализе Корне (Франция) — Гарбинье Мугуруса (Испания)
Ига Свентек (Польша) — Ребекка Петерсон (Швеция)
Хэйли Баптист (США) — Мэддисон Инглис (Австралия)
Ван Синьюй (Китай) — Арина Соболенко (Белоруссия)
Сорана Кирстя (Румыния) — Кристина Кучова (Словакия)
Элисе Мертенс (Бельгия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния)
Магда Линетт (Польша) — Дарья Касаткина (Россия) — не ранее 05.00
Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 05.00
Тамара Зиданшек (Словения) — Хизер Уотсон (Великобритания)
Кайя Канепи (Эстония) — Мария Боузкова (Чехия)
Чжан Шуай (Китай) — Елена Рыбакина (Казахстан)
Данка Ковинич (Черногория) — Эмма Радукану (Великобритания)
Симона Халеп (Румыния) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)