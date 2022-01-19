Australian Open: Касаткина, Павлюченкова и Самсонова сыграют во втором круге. Расписание и результаты 20 января

Расписание и результаты четвертого игрового дня Australian Open у женщин

Расписание и все результаты четвертого игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Людмила Самсонова встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии, Дарья Касаткина сыграет с Магдой Линетт из Польши, Анастасия Павлюченкова — с Самантой Стосур из Австралии.

Ранее в третий круг вышла Вероника Кудерметова.

Australian Open-2022

Женщины. Одиночный разряд

20 января, четверг

Расписание и результаты дня

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 03.00

Анетт Контавейт (Эстония) — Клара Таусон (Дания)

Ана Конюх (Хорватия) — Дэниэлл Коллинз (США)

Ализе Корне (Франция) — Гарбинье Мугуруса (Испания)

Ига Свентек (Польша) — Ребекка Петерсон (Швеция)

Хэйли Баптист (США) — Мэддисон Инглис (Австралия)

Ван Синьюй (Китай) — Арина Соболенко (Белоруссия)

Сорана Кирстя (Румыния) — Кристина Кучова (Словакия)

Элисе Мертенс (Бельгия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

Магда Линетт (Польша) — Дарья Касаткина (Россия) — не ранее 05.00

Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 05.00

Тамара Зиданшек (Словения) — Хизер Уотсон (Великобритания)

Кайя Канепи (Эстония) — Мария Боузкова (Чехия)

Чжан Шуай (Китай) — Елена Рыбакина (Казахстан)

Данка Ковинич (Черногория) — Эмма Радукану (Великобритания)

Симона Халеп (Румыния) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)