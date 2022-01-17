Australian Open: Павлюченкова, Касаткина, Звонарева и Самсонова стартуют на турнире. Расписание и результаты 18 января

Расписание и все результаты второго игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проводят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Начало игрового дня — 03:00 по московскому времени.

Вера Звонарева сыграет против Элисе Мертенс из Бельгии, Людмила Самсонова — с Эминой Бектас из США, Анастасия Павлюченкова встретится с Анной Бондар из Венгрии, Дарья Касаткина — с Штефани Фегеле из Швейцарии.

Ранее во второй круг вышла Вероника Кудерметова. Уступили в первом круге Варвара Грачева, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.

Australian Open-2022

Женщины. Одиночный разряд

18 января, вторник

Расписание и результаты дня

Первый круг

Робин Андерсон (США) — Саманта Стосур (Австралия)

Клара Бюрель (Франция) — Гарбинье Мугуруса (Испания)

Осеан Доден (Франция) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

Мисаки Дои (Япония) — Кристина Кучова (Словакия)

Петра Квитова (Чехия) — Сорана Кирстя (Румыния)

Ализе Корне (Франция) — Виктория Томова (Болгария)

Элисе Мертенс (Бельгия) — Вера Звонарева (Россия) — 03:00

Дарья Сэвилл (Австралия) — Ребекка Петерсон (Швеция)

Маркета Вондроушова (Чехия) — Присцилла Хон (Австралия)

Анетт Контавейт (Эстония) — Катержина Синякова (Чехия)

Ига Свентек (Польша) — Хэрриет Дарт (Великобритания)

Хэйли Баптист (США) — Каролин Гарсия (Франция)

Эмина Бектас (США) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 05:00

Анна Бондар (Венгрия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 05:00

Зарина Дияс (Казахстан) — Елена Рыбакина (Казахстан)

Мэддисон Инглис (Австралия) — Лейла Фернандес (Канада)

Магда Линетт (Польша) — Анастасия Севастова (Латвия)

Штефани Фегеле (Швейцария) — Дарья Касаткина (Россия) — не ранее 05:00

Кэти Волынец (США) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

Тамара Зиданшек (Словения) — Аранча Рус (Голландия)

Ана Конюх (Хорватия) — Шелби Роджерс (США)

Клара Таусон (Дания) — Астра Шарма (Австралия)

Хизер Уотсон (Великобритания) — Майар Шериф (Египет)

Симона Халеп (Румыния) — Магдалена Фрех (Польша)

Виктория Голубич (Швейцария) — Чжан Шуай (Китай)

Мария Боузкова (Чехия) — Ребекка Марино (Канада)

Кэролайн Доулхайд (США) — Дэниэлл Коллинз (США)

Ангелик Кербер (Германия) — Кайя Канепи (Эстония)

Энн Ли (США) — Ван Синьюй (Китай)

Чан Со Чон (Корея) — Данка Ковинич (Черногория)

Сторм Сандерс (Австралия) — Арина Соболенко (Белоруссия)

Слоан Стивенс (США) — Эмма Радукану (Великобритания)