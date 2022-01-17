Australian Open: Павлюченкова, Касаткина, Звонарева и Самсонова стартуют на турнире. Расписание и результаты 18 января
Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).
Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проводят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.
Начало игрового дня — 03:00 по московскому времени.
Вера Звонарева сыграет против Элисе Мертенс из Бельгии, Людмила Самсонова — с Эминой Бектас из США, Анастасия Павлюченкова встретится с Анной Бондар из Венгрии, Дарья Касаткина — с Штефани Фегеле из Швейцарии.
Ранее во второй круг вышла Вероника Кудерметова. Уступили в первом круге Варвара Грачева, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.
Australian Open-2022
Женщины. Одиночный разряд
18 января, вторник
Расписание и результаты дня
Первый круг
Робин Андерсон (США) — Саманта Стосур (Австралия)
Клара Бюрель (Франция) — Гарбинье Мугуруса (Испания)
Осеан Доден (Франция) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния)
Мисаки Дои (Япония) — Кристина Кучова (Словакия)
Петра Квитова (Чехия) — Сорана Кирстя (Румыния)
Ализе Корне (Франция) — Виктория Томова (Болгария)
Элисе Мертенс (Бельгия) — Вера Звонарева (Россия) — 03:00
Дарья Сэвилл (Австралия) — Ребекка Петерсон (Швеция)
Маркета Вондроушова (Чехия) — Присцилла Хон (Австралия)
Анетт Контавейт (Эстония) — Катержина Синякова (Чехия)
Ига Свентек (Польша) — Хэрриет Дарт (Великобритания)
Хэйли Баптист (США) — Каролин Гарсия (Франция)
Эмина Бектас (США) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 05:00
Анна Бондар (Венгрия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 05:00
Зарина Дияс (Казахстан) — Елена Рыбакина (Казахстан)
Мэддисон Инглис (Австралия) — Лейла Фернандес (Канада)
Магда Линетт (Польша) — Анастасия Севастова (Латвия)
Штефани Фегеле (Швейцария) — Дарья Касаткина (Россия) — не ранее 05:00
Кэти Волынец (США) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Тамара Зиданшек (Словения) — Аранча Рус (Голландия)
Ана Конюх (Хорватия) — Шелби Роджерс (США)
Клара Таусон (Дания) — Астра Шарма (Австралия)
Хизер Уотсон (Великобритания) — Майар Шериф (Египет)
Симона Халеп (Румыния) — Магдалена Фрех (Польша)
Виктория Голубич (Швейцария) — Чжан Шуай (Китай)
Мария Боузкова (Чехия) — Ребекка Марино (Канада)
Кэролайн Доулхайд (США) — Дэниэлл Коллинз (США)
Ангелик Кербер (Германия) — Кайя Канепи (Эстония)
Энн Ли (США) — Ван Синьюй (Китай)
Чан Со Чон (Корея) — Данка Ковинич (Черногория)
Сторм Сандерс (Австралия) — Арина Соболенко (Белоруссия)
Слоан Стивенс (США) — Эмма Радукану (Великобритания)