Таунсенд после победы над Халеп выбила с US Open Кирстю

Американка Тэйлор Таунсенд вышла в четвертый круг US Open. Победительница квалификации в третьем круге взяла верх над Сораной Кирстей. Во втором круге Таунсенд, занимающая 116-е место в рейтинге WTA, одолела Симону Халеп.

В другой встрече 15-я «сеяная» Бьянка Андрееску одолела Каролин Возняцки.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Каролин Возняцки (Дания, 19) — 6:4, 6:4

Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Сорана Кирстя (Румыния) — 7:5, 6:2

Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Андреа Петкович (Германия) — 6:3, 6:3

Донна Векич (Хорватия, 23) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:1

Юлия Гергес (Германия, 26) — Кики Бертенс (Голландия, 7) — 6:2, 6:3