Таунсенд после победы над Халеп выбила с US Open Кирстю
Американка Тэйлор Таунсенд вышла в четвертый круг US Open. Победительница квалификации в третьем круге взяла верх над Сораной Кирстей. Во втором круге Таунсенд, занимающая 116-е место в рейтинге WTA, одолела Симону Халеп.
В другой встрече 15-я «сеяная» Бьянка Андрееску одолела Каролин Возняцки.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Каролин Возняцки (Дания, 19) — 6:4, 6:4
Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Сорана Кирстя (Румыния) — 7:5, 6:2
Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Андреа Петкович (Германия) — 6:3, 6:3
Донна Векич (Хорватия, 23) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:1
Юлия Гергес (Германия, 26) — Кики Бертенс (Голландия, 7) — 6:2, 6:3