Тарпищев заявил, что Рублева нельзя причислить к фаворитам «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Андрей Рублев не входит в число фаворитов Открытого чемпионата Франции.

«Рублева к фаворитам причислить нельзя. Если в четвертьфинал выйдет, то будет уже хорошо», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В первом круге Медведев встретится с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлд. Матч пройдет 28 мая и начнется не ранее 12.00 мск.