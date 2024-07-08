Тарпищев: «Калинской надо играть плотно и цепко против Рыбакиной. Шансы на победу есть»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анна Калинская может победить представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче четвертого круга Уимблдона.

«Калинская играет очень хорошо на Уимблдоне, и шансы у нее есть. Надо играть плотно и цепко. В продолжительном обмене ударами она послабее, но надо стараться играть от себя, использовать свои козыри», — сказал Тарпищев.

Встреча Калинской и Рыбакиной состоится в понедельник, 8 июля. В прошлом году Уимблдон выиграла Маркета Вондроушова из Чехии. Из россиянок титул завоевывала Мария Шарапова в 2004-м.