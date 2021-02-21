Тарпищев заявил, что Джокович сломал игру Медведева в финале Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» назвал основные причины поражения Даниила Медведева в финале Australian Open против Новака Джоковича (5:7, 2:6, 2:6)

«Я ждал сегодня от Медеведева такой же подачи, как в матче против Циципаса — тогда были бы шансы. Технико-тактическая игра у Джоковича была очень грамотная. Медведев из-за этого потерял нить игры. Это были чистые шахматы. Джокович в длинном розыгрыше уступал Медведеву, поэтому он все время ломал игру. Подача и прием второго мяча у Джоковича — те факторы, которые не позволили Медведеву прийти в себя. Медведев, уступая, находился в более сложной ситуации», — заявил Тарпищев «СЭ».

Тарпищев назвал переломный момент матча, после которого Джокович психологически стал обыгрывать Медведева.

«Психологически наиболее нехороший для Медведева момент был, когда он выиграл чужую подачу в первом гейме второго сета и тут же отдал свою. Два момента, которые решили ход матча. Они дали уверенность Джоковичу»

Сегодня, 21 февраля, в финале турнира «Большого шлема» Даниил Медведев в трех сетах уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

(Константин Колмаков)